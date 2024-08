Giovane Juve, prima da applausi. C’è il timbro di qualità Motta

Se la prima impressione è quella che conta, i quarantamila spettatori testimoni del battesimo della Nuova Juve hanno di che essere ottimisti. La vittoria sul Como di Fabregas ancora in rodaggio, è stata brillante, con il timbro di qualità Motta. I bianconeri l'hanno costruita nel primo tempo ricco di spunti interessanti, consolidandola nella ripresa che ha visto anche l'esordio di Douglas Luiz. Inizialmente, l'acquisto sinora più importante è partito in panchina: a sorpresa, Thiago gli ha preferito il ventenne Samuel Mbangula, scuola Bruges e Anderlecht prima di crescere nel vivaio bianconero a partire dall'Under 17 per approdare alla Next Gen, la seconda squadra che sempre maggiori soddisfazioni sta dando alla lungimiranza della scelta societaria compiuta nel 2018. Il talento belga ha ripagato la fiducia di Motta, sublimando con una firma d'autore il suo esordio in Serie A.

Mbangula ha segnato grazie al suo primo tiro, diventando il primo belga ad andare in gol con la maglia bianconera e il più giovane marcatore belga nella storia della Serie A. L'emozione del debutto è stata riservata anche al ventunenne Nicolò Savona. Occhio all'età: la prima Juve del nuovo torneo è stata Under 27, vistoso segno della rivoluzione mottiana. Yildiz ha onorato subito la N.10 con una prestazione all'altezza delle aspettative; a Vlahovic, il Var ha negato la rete che avrebbe meritato, in calce a una prova decisamente corroborante in chiave futura; inoperoso Di Gregorio, punti di riferimento si sono confermati Bremer, Gatti e Cambiaso, autore del 3-0; Locatelli, Weah e Thuram sono in crescita.

Siamo soltanto all'inizio di un lungo cammino, ma la squadra ha imboccato la direzione giusta per praticare il gioco propositivo predicato da Motta. I quarantamila dello Stadium l'hanno capito e hanno applaudito. Applausi meritati e significativo il post di Mbangula in una notte che non dimenticherà mai: "Ritengo che le sofferenze del tempo presente non possano essere paragonate alla gloria futura che ci sarà rivelata". Il sapore è biblico, la speranza Juve è che sia anche profetico.

