Passato, presente e futuro: Motta fa brillare la Juve, Mbangula storia esemplare

Motta, Juve che esalta un popolo

Roba vera, roba che esalta un popolo, quello bianconero, che da tempo non vedeva dominare così una partita dalla Juventus. Attenzione, però, la cosa peggiore che possono fare adesso i tifosi e l’ambiente è continuare a vivere di antagonismi, dividendosi su Allegri e il recente passato del club. È completamente inutile e anche un po’ insensato interpretare la partita di ieri in contrasto con quanto visto nelle ultime stagioni e proseguire lo stucchevole dibattito che spacca in due il mondo bianconero. Se non altro perché Motta ha avuto il coraggio di mandare in campo il ventenne Mbangula. Ma il giocatore è stato scoperto dagli scout bianconeri nel 2020, preso quando aveva sedici anni, dalle giovanili dall’Anderlecht, da Federico Cherubini e Claudio Chiellini e cresciuto in quella fi liera che ha generato anche Yildiz, Savona e Fagioli (tutti in campo ieri). Aperta parentesi: Mbangula non aveva impressionato nel suo periodo in Primavera, se non ci fosse stata la seconda squadra, avrebbe iniziato il solito dispersivo giro di prestiti nei quali il suo talento rischiava di evaporare come capita a decine di suoi coetanei. È invece rimasto nell’ambiente Juve, ha avuto modo di allenarsi con campioni di alto livello e l’occasione di farsi notare da Thiago Motta. Quelli che non ha ancora capito come funzionano e perché funzionano le seconde squadre ripensino al destino di Mbangula, eroe tutt’altro che per caso della prima giornata juventina.