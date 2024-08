Cabal, la fidanzata in lacrime allo Stadium: cosa è successo

Valentina Alcibar, compagna di Juan David Cabal, ha condiviso nelle scorse ore un post su Instagram dove si legge: "Non ho parole per esprimere ciò che ho vissuto in questo giorno, rendo solo onore a Dio e a te David Cabal per essere come sei, un guerriero. Che il cielo ci fermi". Parole a commento di una carrellata di scatti in cui si vede la social media manager per la prima volta all'Allianz Stadium con indosso una Tshirt a strisce bianconera durante la partita Juventus-Como, che si è conslusa con un 3-0 per la squadra di Thiago Motta. Un momento straordinario ed emozionante per la wag che, così come documentato da alcune Instagram stories, non è riuscita a trattenersi ed è scoppiata in lacrime: "Sinceramente sono senza parole".