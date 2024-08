Thuram e Weah, lesioni muscolari: bollettino Juve, quante giornate salteranno

TORINO - Thiago Motta perde per un problema muscolare due grandi protagonisti del convincente successo per 3-0 ottenuto ieri sera all'Allianz Stadium contro il Como di Fabregas neopromosso in Serie A. Si tratta di Timothy Weah, autore del 2-0 e sostituito da Savona durante l'intervallo, e Khephren Thuram, che ha giganteggiato a centrocampo prima di far spazio al 67' a Fagioli. I due figli d'arte salteranno sicuramente la trasferta di Verona in programma lunedì 26 agosto e il big match con la Roma del primo settembre. L'obiettivo è quello di riaverli a disposizione dopo la sosta per le nazionali, il giorno 15 del prossimo mese per la sfida al Castellani contro l'Empoli.