La Juve ha un nuovo tifoso speciale: è Hugo, il cane di Thiago Motta

Thiago Motta, chi è Angela Lee

Angela Lee, con origini sia brasiliane che coreane, ha vissuto a Cascais, in Portogallo, con le tre figlie: Sophia, Larissa e Beatriz. Ora la famiglia sta cercando casa a Torino. Della loro vita familiare, Angela dice di essere: "folle, adorabile, ma anche divertente”. Poliglotta e grande viaggiatrice, la moglie di Thiago Motta parla quattro lingue e ha una laurea in educazione fisica. Oltre all’equitazione, pratica il tennis e il running. Angela è un’appassionata di equitazione e possiede due cavalli, uno dei quali si chiama Barolo, nome che trae origine dal ben più celebre vino italiano, passione che ha in comune con l'allenatore bianconero. Il clima positivo che si è creato, dentro e fuori dal campo, è certamente di buon auspicio per Motta e per il futuro della squadra in una stagione che si preannuncia ricca di impegni, tra Serie A, Champions League e Supercoppa Italiana. Per il nuovo capitolo della Juventus allenata da Thiago Motta non potevano non esserci anche nuovi protagonisti. A prendersi la scena durante la partita Juventus-Como è stato ad esempio Mbangula, autore del primo gol della gestione Motta: a soli 20 anni ha giocato a sorpresa la sua prima partita da titolare con la Vecchia Signora segnando un gol straordinario.