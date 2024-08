Fortinet è il nuovo Official Cybersecurity Partner della Juve: l'annuncio

Le parole di Calvo

Sulla questione è intervenuto Francesco Calvo, Managing Director, Revenue and Institutional Relations della Juventus: "Questa collaborazione con Fortinet rappresenta una pietra miliare per la Juventus, poiché puntiamo a stabilire nuovi standard nel progresso tecnologico. Crediamo che insieme saremo in grado di costruire una rete resiliente che ci permetterà di continuare a concentrarci sull'eccellenza dentro e fuori dal campo". Mirko Rinaldini, Head of Information and Communication Technologies della Juventus, ha poi aggiunto: "Integrare i firewall di nuova generazione e le soluzioni di sicurezza di rete di Fortinet nella nostra infrastruttura rappresenta un punto di svolta per la Juventus. Queste tecnologie ci offrono un controllo e una visibilità senza precedenti sulla nostra rete, permettendoci di proteggere le nostre operazioni ottimizzando al contempo le prestazioni di tutte le nostre strutture". Anche John Maddison, Chief Marketing Officer di Fortinet, ha dichiarato: "Come partner ufficiale per la sicurezza informatica della Juventus, siamo entusiasti di contribuire in modo centrale al loro obiettivo di proteggere una delle strutture tecnologicamente più avanzate al mondo con il Fortinet Security Fabric. Siamo impazienti di collaborare con il team e trovare nuovi e unici modi in cui Fortinet può contribuire a migliorare l'esperienza dei tifosi e dei visitatori in tutte le loro strutture".