Gatti capitano Juve, l'emozione sui social: "Un sogno che si avvera"

Serata speciale quella di ieri all'Allianz Stadium. Per la Juventus , che alla prima di Thiago Motta vince e convince. Per Samuel Mbangula , con il giovanissimo classe 2004 che all'esordio in Serie A ha subito segnato. Ma notte da ricordare anche per Federico Gatti : nella sfida contro il Como, infatti, il centrale bianconero ha indossato per la prima volta la fascia di capitano . Un momento indimenticabile, come testimoniato sui social.

Gatti capitano Juve, l'emozione sui social

Attraverso un post sul suo account Instagram, Gatti ha voluto celebrare così la partita in cui è stato il capitano della Juventus: "Sognavo questo momento da quando ho messo piede per la prima volta in un campo di calcio. Quando sembrava impossibile realizzarlo, non ho mai mollato. Non dovete smettere di credere nei vostri sogni. Indossare questa fascia, con questa maglia, in questo stadio, è stata l’emozione più grande che abbia mai provato!".

Commenti di approvazione da parte di alcuni compagni come Bremer, Kostic e Weah, oltre ai like di Di Gregorio, Perin, Adzic, McKennie, Vlahovic e... Chiellini. Tanti i messaggi però arrivati anche da parte dei tifosi bianconeri: da "Incarna lo spirito Juve, dedizione e sacrificio" a "Te la sei meritata Gattone" passando per "Fiero di averti sempre sostenuto" fino a "Grande capitano". Serata speciale per tutto il mondo Juve quella di ieri, per Gatti forse un po' di più.