Pogba, 'schiaffo' alla Juve! Il gesto non sfugge ai tifosi: "È la fine..."

Ingaggiato a parametro zero nell'agosto 2012, con la maglia della Juventus Paul Pogba ha vissuto due cicli diametralmente opposti per rendimento, sorte e aspettative. Nel corso dei primi quattro anni a Torino, il francese è riuscito a ritagliarsi un posto in prima fila tra i centrocampisti più promettenti e quotati al mondo. Poi, la scelta di trovare la consacrazione nello stesso club che lo aveva lasciato andare, e che per rimediare a quanto fatto, nell'agosto 2016 sborsò 105 milioni per riportarlo a Manchester. Tornato a Torino nel 2022, Pogba è andato incontro a una sorte amara e inaspettata, finendo nel radar del Tribunale Nazionale Antidoping che il 29 febbraio 2024 lo ha condannato a 4 anni di squalifica per doping. Con i bianconeri, Pogba ha accumulato 190 complessive, segnato 34 gol e servito 41 assist. Il contratto che lo lega al club è invece in scadenza a giugno 2026, ma l'epilogo di questo secondo ciclo sembra essere imminente.