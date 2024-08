Koopmeiners sempre più vicino alla Juve: l'assist decisivo arriva dal Psg

Sono giorni un po’ così, questi ultimi di un calciomercato mai così bloccato . Giorni in cui gli scenari cambiano rapidamente, in cui si resta aggrappati alle novità che si incrociano che cambiano gli scenari. Quello che succede a Parigi, per esempio, può davvero condizionare le strategie di Atalanta e di Juventus insieme. Secondo l’ Èquipe , infatti il club francese avrebbe deciso di non ricorrere al mercato per sostituire l’infortunato Ramos tralasciando sia la soluzione Osimhen sia, nello specifico, quella che porta a Lookman , uno dei due bergamaschi.

Juve e Atalanta, che succede ora

Se l’informazione francese sarà confermata, allora l’Atalanta non avrebbe più tutta questo interesse per Nico Gonzalez per sostituire l’anglo nigeriano. E potrebbe - ecco l’altro incrocio - procedere con maggiore leggerezza alla cessione di Teun Koopmeiners alla Juventus: una sola uscita pesante invece di due sarebbe più gestibile anche a livello ambientale. E, comunque, i 60 milioni che incasserà dalla Juve per l’olandese rappresentano una soma ampiamente congrua per giustificare il trasferimento. La Juventus aspetta, con fiducia: al JMedical c’è uno slot libero per le visite.