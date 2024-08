Juve, aria fresca ed euforia. Ma ora viene il difficile

Scambiare Mbangula con Yamal è un abbaglio che, nonostante l’euforia per il lunedì da leoni, potrebbe far perdere l’orientamento. Confondere il progetto della Next Gen con un baraccone da plusvalenze (come maldestramente definito da Maurizio Arrivabene) è una sbandata che può far andare pericolosamente fuori strada. Perché il ventenne belga, che ha inaugurato l’era Motta con un bel gol e un’ottima prestazione, finora non aveva dato segnali di essere il nuovo Pogba e, qualora effettivamente non lo diventasse, sarebbe comunque la prova della solidità tecnica della squadra da cui è uscito, una rosa con dentro Yildiz, Huijsen, Iling Jr, Barrenechea, Soulé.