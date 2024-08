Kalulu al J Medical, primo giorno di Juve: Motta ha il suo jolly per la difesa

Kalulu-Juve, Motta decisivo

Ma, come detto, il tecnico è stato decisivo con una telefonata perché gli ha spiegato la sua importanza e la grande considerazione che ha di lui per le sue caratteristiche: rapidità e duttilità soprattutto, perché può giocare centrale o terzino all'occorrenza, in più è un classe 2000, quindi ancora piuttosto giovane. Quindi ora per lui non è rimasto che svolgere tutto l'iter precedente alla firma del contratto prima di abbracciare Motta, i suoi nuovi compagni e iniziare la nuova avventura in bianconero.