Nico Gonzalez-Juve, Giuntoli ha due carte. Sancho e Conceicao, piste aperte

La priorità del mercato bianconero riguarda sempre più gli esterni d’attacco. La coperta era già piuttosto corta - tagliuzzata dall’esclusione di Federico Chiesa, dalle difficoltà di mercato e dalle valutazioni tattiche - ma ora si è ulteriormente ristretta in seguito all’infortunio muscolare di Weah che Thiago Motta ha sempre utilizzato come esterno d’attacco e non più a tutta fascia. La sorprendente, oltre che vincente, scelta di schierare il giovane Mbangula è stata certo innescata da quanto il tecnico ha visto in allenamento (e dunque dal merito), ma pure in qualche modo dalla necessità di scegliere in una rosa scarna, prova ne sia che in panchina non vi era neppure un attaccante di ruolo. E dunque tocca accelerare per l’ingresso dei rinforzi su cui Cristiano Giuntoli sta lavorando da tempo tra mille intoppi, a cominciare da Nico Gonzalez.