Verona-Juve, chi al posto di Thuram e Weah? Mago Motta pronto a stupire

Chi sostituirà Weah e Thuram, fermi per guai muscolari, nel posticipo di lunedì a Verona? La Juventus non sembra fasciarsi la testa e lo stesso Thiago Motta, in fondo, è abituato a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Anche quando, come nel caso della rosa bianconera, restano alcuni posti da riempire e lui deve ingegnarsi per trovare la soluzione del problema.