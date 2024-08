McKennie l'incredibile, da esubero al rinnovo con la Juve: cifre e dettagli

La parabola estiva di Weston McKennie è stata in linea con la sua storia alla Juventus: su e giù a velocità folle, come sulle montagne russe, sottosopra e senza punti di riferimenti. Va via Allegri, che lo aveva valorizzato nell’ultima stagione e finisce di nuovo ai margini, anche perché a giugno del rinnovo di contratto non solo non si vede l’ombra, ma c’è una distanza tra domanda e offerta che pare incolmabile. Finisce così al centro di una trattativa cruciale, finora quella più importante (e onerosa) del mercato di Giuntoli: è la contropartita di punta, con Iling Jr, dell’operazione che porterà Douglas Luiz. Lo è, ma solo per qualche giorno perché con il passare del tempo si capisce che Wes non dirà sì al trasferimento all’Aston Villa, rischiando così di far saltare l’affare e costringendo Giuntoli a ripiegare su Barrenechea, con la conseguente riparametrazione di costi e valutazioni.