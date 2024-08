Weah, gol da infortunato ma il vero show è di Motta: cosa non si è visto

Si potrebbe definire l'effetto Thiago Motta. Dal campo alla panchina per cercare di trovare l'empatia giusta con i propri calciatori. Il lavoro dell'allenatore è anche questo, creare un gruppo forte e lasciarlo lavorare con serenità e con il sorriso anche quando le cose magari non stanno andando per il verso giusto. In casa Juventus l'effetto Thiago Motta lo si è visto contro il Como: nessuna paura, spensieratezza e anche gesti. Sì, quelli impercettibili che possono cambiare il morale di un giocatore anche quando non sei al meglio della condizione. Come è succeso a Weah.