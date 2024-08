Vlahovic, cosa ha detto a Barba dopo il primo palo in Juve-Como

Nessun gol per Dusan Vlahovic all'esordio in Serie A. Tuttavia, contro il Como allo Stadium - gara vinta dai bianconeri grazie alle reti di Mbangula , Weah e Cambiaso - il serbo porta a casa una prestazione più che sufficiente , esibendo grinta e voglia di lasciare il timbro. Il bilancio della gara riporta due legni colpiti e una marcatura annullata per il fuorigioco di Cambiaso che a sua volta ha reso nullo il bell'assist di Cabal . Ed è proprio in occasione del primo palo, che DV9 ha uno scambio di battute con il difensore del Como Federico Barba .

Vlahovic-Barba: cosa si sono detti

A consolare il serbo per l'esito dell'azione, ci ha pensato lo stesso giocatore dei Lariani, che subito dopo il palo colpito dall'attaccante classe 2000, ha richiamato la sua attenzione per confessargli di essere riuscito a intercettare il pallone deviandolo sul legno. Le immagini riprendono infatti Vlahovic mentre chiede conferma all'avversario: "L'hai toccata? Bravo. Ecco perché il palo", ha detto l'attaccante. Nel corso della gara, Barba è stato inoltre coinvolto in un controverso episodio arbitrale, in seguito al tocco di mano in area che il direttore di gara ha però giudicato regolare. Gli uomini di Thiago Motta sono attesi lunedì 26 agosto al Bentegodi, nell'incontro valido per la 2ª giornata di Serie A contro il Verona di Paolo Zanetti.