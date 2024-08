Kalulu come Cabal: così Thiago Motta immagina la nuova difesa Juve

TORINO - I piani di mercato per la difesa sono cambiati, ma quelli di Thiago Motta in realtà no. Certo, a giugno l’obiettivo numero uno per la retroguardia bianconera era Calafiori e il nome non poteva essere casuale, arrivando dal Bologna del miracolo Champions allenato proprio dal futuro tecnico bianconero. Abbandonata la pista per l’azzurro, finito poi all’Arsenal a suon di milioni, la Juventus a luglio si era convinta che portare a Torino dal Nizza il centrale Todibo sarebbe stata la mossa giusta per dare a Motta un centrale giovane ma esperto e già pronto a livello internazionale.