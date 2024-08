Motta plasma la nuova Juve: allenamento tra indizi e sorprese per Verona

La Juventus prosegue la sua marcia di avvicinamento alla trasferta di Verona contro l' Hellas Verona e nella mattinata di giovedì ha potuto contare anche sull'affetto dei suoi tifosi. Oltre 500 le persone di cui tantissimi bambini, su invito del club, che hanno assistito alla seduta agli ordini del tecnico Thiago Motta . L'allenatore è stato tra i più applauditi così come il nuovo arrivato Pierre Kalulu, ufficializzato mercoledì al mondo bianconero. Una seduta importante dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico, in cui lui è andato a fare un giro in famiglia con il cane Hugo (ormai il tifoso speciale bianconero dopo la foto virale dei giorni scors i).

Juve e l'allenamento a porte aperte

C'è già grande entusiasmo attorno alla nuova Juventus. Dopo il 3-0 al Como, i tifosi sono accorsi in tantissimi a seguire la seduta bianconera in vista della prossima gara di Serie A. Nonostante siamo ancora all'inizio del campionato e alla prime battute c'è voglia di fare bene e già con i cambiamenti nel gioco apportati dall'italo-brasiliano c'è forse anche più divertimento in campo e sugli spalti. Insomma, un mix perfetto per iniziare al meglio la stagione. All'allenamento non hanno preso parte Weah e Khephren Thuram per via dei rispettivi infortuni e Milik, che a questo punto resta in dubbio per lunedì sera a Verona.