Juve, il Brasile convoca solo uno tra Danilo, Bremer e Douglas Luiz! Ma Motta sorride...

La nazionale brasiliana ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni della selezione Verdeoro, reduce dall'eliminazione ai quarti di finale di Coppa America contro l'Uruguay. A unirsi al gruppo allenato da Dorival Júnior, anche il bianconero Danilo, che in campo sarà inoltre l'unico rappresentante della Serie A. Non ci saranno invece gli altri brasiliani in forza alla Juve Bremer e Douglas Luiz, che restano dunque a disposizione di Thiago Motta - impegnato nella preparazione della trasferta di Verona valida per la 2ª giornata di campionato - . Entrambi i giocatori avevano preso parte al torneo vinto poi da Messi e compagni. Il Brasile scenderà in campo il 7 settembre nella sfida contro l'Ecuador valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026.