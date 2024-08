Juve, l'ora di Douglas Luiz. Savona e Kalulu, a Verona Danilo rischia ancora

A Verona può scattare l’ora di Douglas Luiz titolare: il brasiliano, dopo l’esordio nell’ultimo quarto d’ora contro il Como, può partire dal primo minuto nel centrocampo a due, a fianco di Manuel Locatelli. Se lunedì la scelta di Thiago Motta di tenere inizialmente in panchina l’acquisto, finora, più oneroso del mercato estivo è stata dettata da una condizione fisica non ottimale, dal momento che è stato tra gli ultimi a rientrare dalle vacanze, con una settimana in più di lavoro nelle gambe non ci sarebbero controindicazioni. Anzi, sarebbe una necessità visto l’infortunio muscolare che costringe Khephren Thuram a restare fuori almeno nelle prossime due partite di campionato. In quella posizione, sulla linea mediana, l’altra alternativa al brasiliano ex Aston Villa è Nicolò Fagioli.

Danilo, non c'è certezza con Motta

Più complicata invece, visto il numero ridotto di esterni a disposizione, la sostituzione dell’altro infortunato, Timothy Weah, che all’esordio ha giocato a destra nel tridente a supporto di Dusan Vlahovic. Thiago Motta sta valutando le possibili opzioni: quella più accreditata porta ad Andrea Cambiaso, che verrebbe avanzato da terzino a esterno destro. A quel punto si aprirebbe la candidatura per colmare la lacuna in difesa. E qui scatta il ballottaggio tra Danilo, il giovane Nicolò Savona, che ha debuttato in Serie A proprio lunedì contro il Como, e l’ultimo arrivato in casa Juventus, Pierre Kalulu, provato in quella posizione ma anche da centrale nell’allenamento a porte aperte di mercoledì. A rigor di logica, capitan Danilo dovrebbe essere in vantaggio perché, pur rientrato dalla Coppa America, disputata con la fascia di capitano anche del Brasile, un po’ scarico, adesso ha avuto tempo per recuperare. Semmai il problema del brasiliano è a livello tattico: da intoccabile per Allegri, che lo ha schierato in emergenza anche a centrocampo, a uno dei tanti per Thiago Motta, che non guarda in faccia a nessuno nel decidere chi schierare.

Social staccati e intanto il Brasile chiama

La panchina nell’esordio stagionale non è stata gradita da Danilo, che ha ceduto la fascia a Federico Gatti, una seconda panchina anche a Verona creerebbe probabilmente un caso. Ma il tecnico non bada agli umori dello spogliatoio e sembra avere preferenze diverse rispetto al brasiliano. Che, tra l’altro, ha disattivato il suo profilo Instagram (era già successo in passato) perché ha voluto prendersi una pausa dai social. Per Danilo una buona notizia è arrivata dal Brasile con la convocazione in Nazionale in vista delle sfide per le qualificazioni ai Mondiali 2026 contro Ecuador e Paraguay: il capitano è l’unico bianconero, Bremer e Douglas Luiz restano a Torino. E Thiago Motta sorride.