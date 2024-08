Danilo salta l'allenamento: problema al tallone, Verona si allontana

Altro infortunio in casa Juventus : d opo Thuram e Weah , Thiago Motta potrebbe perdere un altro calciatore per la sfida contro il Verona. Si tratta di Danilo , convocato anche dal Brasile per i prossimi impegni della Selecao . Il capitano bianconero non si è allenato nella seduta di questa mattina alla Continassa a causa di un trauma contusivo al tallone sinistro . Il brasiliano, nel match d'esordio contro il Como è rimasto per novanta minuti in panchina per scelta tecnica e ora resta in dubbio anche per il secondo turno di campionato.

Juve, altro forfait verso Verona: le condizioni di Danilo

Esordio stagionale da rimandare per Danilo? Lo staff medico della Juventus monitorerà la sua condizione fisica nelle prossime ore per valutarne almeno la possibile convocazione. In tal caso il brasiliano dovrebbe comunque partire dalla panchina, evitando qualsiasi rischio in vista anche del big match contro la Roma all'Allianz Stadium, prima della sosta per le partite delle nazionali. Intanto Thiago Motta dovrà trovare la soluzione tattica migliore per affrontare il Verona, che nella prima giornata ha stupito contro il Napoli. L'allenatore parlerà domani 25 agosto alle ore 12.00 e potrà chiarire la situazione legata al difensore. Thuram non ci sarà per una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra e Weah per lo stesso infortunio, ma sulla coscia destra. E con la possibile assenza del capitano della Vecchia Signora, le soluzioni a partita in corso potrebbero essere poche. Ma già contro il Como, il tecnico ha dimostrato che può andare oltre questo ostacolo.