Causio: "Ho un nome per Giuntoli. Allegri non aveva una grande Juve..."

La Juve si rifà il look sulle fasce con un doppio colpo. Due ali nuove di zecca (Nico Gonzalez e Francisco Conceicao) per provare a volare e a sognare in grande. Chi di esterni offensivi se ne intende è senz’altro Franco Causio, che nel ruolo è stato uno degli interpreti più forti nella storia del calcio italiano. Tanto da lasciare un segno indelebile in bianconero, disputando 447 partite e soprattutto vincendo da protagonista 6 Scudetti più una Coppa Italia e una Coppa Uefa. Con Nico Gonzalez aumenta la qualità sugli esterni… «È un giocatore importante. Un nazionale argentino che ha fatto bene in questi anni a Firenze, anche se è stato un po’ discontinuo. Per questo non so se è il giocatore giusto per fare il salto di qualità, anche se i colpi non gli mancano. Un conto però è giocare e far bene alla Fiorentina, un conto è riuscirci alla Juve, dove le pressioni sono tutta un’altra cosa…».