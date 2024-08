Nico Gonzalez, continua la storia della Juve d'Argentina...e Fiorentina

L'accordo tra le due società

Nico non si è più allenato con il gruppo e il dg viola Daniele Pradè ha lavorato (bene) su due fronti: da una parte per cercare il sostituto, individuato in Gudmundsson (il cui arrivo ha battuto il record di giocatore più caro della storia viola detenuto proprio da Nico: 28 a 27) e poi chiudere con Giuntoli. L’accordo c’era da tempo, salvo dover rintuzzare in corso d’opera in un tentativo di inserimento dell’Atalanta e l’irrigidimento di Rocco Commisso a quota 40 milioni. Così si è reso necessario un supplemento di lavoro con l’aggiunta di qualche bonus qua e là per arrivare alla fumata bianca. Gonzalez aveva già i bagagli pronti ed è partito per Torino nella serata di ieri senza preoccuparsi del traffico da rientro: le visite al JMedical sono fissate per questa mattina e non aveva nessuna intenzione di arrivare in ritardo all’appuntamento. Che, peraltro, aveva già sfiorato nel 2016 quando alla Juventus lo voleva portare Fabio Paratici, salvo poi non trovare l’accordo con Giovanni Carnevali per la comproprietà con il Sassuolo. Eh sì: certe storie di mercato fanno giri enormi e poi ritornano.