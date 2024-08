Motta a sorpresa, un altro talento nei convocati Juve. Danilo c'è

"Pensiamo soltanto al Verona", in conferenza stampa Thiago Motta è stato chiaro. Non vuole avere distrazioni dal mercato e l'unico obiettivo sono i tre punti contro una squadra che appena una settimana fa ha battuto il Napoli. L'allenatore bianconero, dal prossimo turno potrà contare anche su Nico Gonzalez e Conceicao, ma per ora deve fare affidamento su 19 calciatori, visti gli infortuni di Thuram e Weah, oltre Milik. Ce la fa invece Danilo, che parte con il resto della squadra. Prima convocazione anche per Kalulu. La grande sorpresa però è un'altra. Di chi si tratta? Di un altro giovane, Anghelè: attaccante classe 2005 (qui la scheda), che ha giocato nello scorsa stagione con la Next Gen.