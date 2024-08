Chi è Anghelè: cuore Juve, l’idolo Dybala e la profezia di Montero

Juve, un altro Mbanugula? Anghelè e le soluzioni per Motta

L'influenza della Joya è evidente e in campo si nota. Anghelè può giocare sia da seconda punta, ma anche da ala destra. Gli piace accentrarsi con il sinistro per poi andare al tiro e fornire passaggi chiave per i compagni di squadra. Nel 4-2-3-1 di Motta, in caso di necessità, potrebbe collocarsi sia sotto la punta, ma anche sulla fascia occupata da Weah contro il Como, facendo il Mbangula, ma con caratteristiche differenti. Meno sprint e accelerazioni e più qualità nello stretto. "La titolarità l'ha meritata", aveva detto l'allenatore della Juve riguardo l'ala belga. La filosofia è chiara, il tecnico non fa regali, anche Anghelè ha dimostrato di valere. Ora tocca al ragazzo provare a mettersi in mostra per finire sul taccuino (come quello utilizzato in conferenza) di Thiago e non essere più cancellato.