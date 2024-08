Douglas Costa come Del Piero: l’ex Juve è pronto alla nuova avventura

Douglas Costa come Del Piero. No, non si tratta di gol, anche se il brasiliano nella sua avventura alla Juventus ha deliziato i tifosi con alcune perle simili a quelle della leggenda bianconera. L'attaccante, così come l'ex capitano di Madama, andrà al Sydney Fc. Un lusso per il campionato australiano, che potrà godersi un altro campione, che durante la sua carriera è stato fermato soltanto da numerosi infortuni muscolari.