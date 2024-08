Gol Juve, il Verona protesta: Locatelli pulito, ecco perché il gol è regolare

Dusan Vlahovic può finalmente esultare. Dopo la buona prestazione allo Stadium nella sfida d'esordio contro il Como, dove però l'attaccante bianconero non è riuscito ad andare a segno, il serbo mette la firma nel match contro il Verona valido per la 2ª giornata di Serie A. Al Bentegodi, Vlahovic ha infatti sbloccato le marcature al minuto 28' resistendo alla copertura di ben tre difensori avversari. Un gol - innescato dall'assist di Yildiz - che gli consente così di riscattare la rete realizzata alla 1ª giornata, poi annullata per fuorigioco millimetrico di Cambiaso.