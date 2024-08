"Quest'anno un gioco diverso": Vlahovic, quella frase tra Motta e Allegri

Cabal: "Il segreto è la fiducia di Motta"

Al termine della sfida, è intervenuto anche Juan Cabal. Il difensore bianconero, selezionato da Motta fra gli 11 titolari anche in questa occasione, ha ricordato il proprio trascorso con la maglia degli Scaligeri. "Cosa fa la differenza? È la fiducia che ci dà il mister, questo è importantissimo per questo adattamento in tutto ciò che la Juve - ha detto a Dazn - . Sono felice di arrivare qui, di più per questa partita che era importantissima per me. Giocare con l'Hellas, la squadra che mi ha dato fiducia nel portarmi in Europa. Voglio il meglio per loro e lavorare per la partita contro la Roma. Il segreto di questa squadra è che tutti corriamo dentro il campo, siamo una famiglia e chi sbaglia non si rimprovera, andiamo tutti".