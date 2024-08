Motta fa paura: "Conceicao e Nico Gonzalez dovranno adattarsi a questa Juve"

Motta in conferenza stampa

Motta ha parlato anche in conferenza stampa, dichiarando: "Nuovi arrivi? Due giocatori forti che dovranno adattarsi subito a questo punto per rendere la squadra migliore. Oggi tante persone hanno lavorato per mettere in condizione i nostri ragazzi. I tifosi hanno creato una bella atmosfera fin dall'inizio seguendoci in 3500. E' stato un bel pre-campionato, abbiamo lavorato bene, siamo stati anche in un posto ben attrezzato in Germania". Poi, sui giovani: "Due giovani lanciati e due goal? C'è tanto lavoro, da parte loro, io sono lì per osservare, istruire, aiutare, quando si allenano bene non è fortuna ma si guadagnano l'opportunità di giocare in una grande squadra come la Juventus". Su Vlahovic: "Un leader positivo nel gruppo, ha giocato per la squadra, facendo molto movimento e soprattutto è un giocatore che sa fare goal, sono soddisfatto di lui, deve continuare così".