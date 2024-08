Pagelle Verona-Juve: Savona show, Vlahovic bomber, Fagioli e Douglas Luiz...

Secondo successo consecutivo per la Juve, che supera il Verona in trasferta con il finale di 3-0: reti di Dusan Vlahovic (28', 53' rig.) e Nicolò Savona (39') . Un successo che consente ai bianconeri di ritrovarsi in solitaria in vetta alla classifica di Serie A e restituisce altre certezze non trascurabili: attitudine e fiducia nel gruppo.

Che Juve a Verona!

Al Bentegodi, dopo circa mezz'ora di scontro alla pari in cui la Juve ha dimostrato senza riserve di sapere difendere e aggredire in fase di non possesso, gli uomini di Thiago Motta hanno sbloccato le marcature grazie a quanto successo sull'asse Yildiz-Vlahovic, il tandem che più di tutti è chiamato a trascinare la squadra verso la rinascita. Non banale il gol del serbo, che resiste alla pressione di tre avversari e punisce Montipò. In grande spolvero i talenti cresciuti in seno alla Next Gen, uno dei progetti giovanili più efficienti d'Europa, e di cui Motta è stato capace di accorgersi e soprattutto di incaricarli della titolarità. Mbangula e Savona sono due felicissime intuizioni del tecnico, la cui fiducia è stata ampiamente ripagata. Di seguito tutti i voti alle prestazioni dei giocatori bianconeri in Verona-Juve.