Conceicao-Juve: è ufficiale! Le cifre e la formula dell’intesa con il Porto

L'esterno è pronto a mettersi a disposizione di Motta e dei compagni, dopo aver svolto le visite mediche nella giornata di lunedì 26 agosto, per iniziare questa nuova avventura in Italia. La Juventus ha pubblicato il comunicato del suo arrivo: "È ufficiale un altro nuovo arrivo nella famiglia bianconera: quello di Francisco Conceição, che arriva a Torino in prestito per una stagione". Non solo perché il club bianconero, come per ogni operazione conclusa, ha messo anche i dettagli dell'operazione con le cifre precise dell'operazione.