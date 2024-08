Juve al comando da sola e vittoria in trasferta: incredibile quanto tempo è passato!

Dopo la vittoria all'esordio contro il Como, la Juventus di Thiago Motta vince anche nel secondo turno battendo l'Hellas a Verona. I bianconeri, a punteggio pieno, salgono così a quota 6 punti e sono primi in solitaria nella classifica di Serie A . La Juve non era sola al primo posto della graduatoria del massimo campionato italiano da quasi un anno. Precisamente dal 16 settembre 2023 quando, dopo il successo contro la Lazio (3-1) nel quarto turno della scorsa Serie A, era prima da sola in classifica in attesa del derby tra Milan e Inter . Prima ancora, invece, la Vecchia Signora non era al comando solitario della Serie A dall'1 agosto 2020 (ultima giornata del campionato vinto dai bianconeri con Sarri in panchina).

Juve, l'ultima vittoria in trasferta è stata a gennaio!

Il successo al Bentegodi consacra inoltre le intuizioni di Thiago Motta, che seguendo fedelmente la direzione tracciata dalla società - la stessa percorsa da Allegri che nel proprio bagaglio di meriti può vantare gli esordi di Yildiz e compagni - ha dato fiducia ai due giovani talenti cresciuti in seno al progetto Next Gen: Mbangula e Savona. Rispettivamente classe 2004 e 2003, i giocatori bianconeri hanno da subito ripagato la fiducia del tecnico lasciando il segno in questo avvio di stagione (2 gol e 1 assist il bilancio complessivo). Due nuovi volti che sembrano essere venuti dal futuro per riscattare il recente e opaco passato della Vecchia Signora. A Verona infatti, la Juve ritrova il successo in trasferta dopo un lungo medioevo stagionale che rimanda al freddo inverno del 2024. Era infatti il 21 gennaio quando i bianconeri vincevano fuori casa, superando il Lecce al Via del Mare con un mistico 3-0.

La Juve vinse 3-0 come nelle prime due di Motta

Mistico perché il risultato finale è lo stesso che la Juve di Motta ha centrato due volte di fila all'inizio di questo campionato, e perché caso vuole che in quell'occasione, in Puglia, Vlahovic segnò una doppietta proprio come al Bentegodi contro il Verona di Zanetti. Insomma, i tifosi hanno appena messo piede su questa nuova giostra e sanno bene che il timer del campionato è appena partito. Nel mentre però, ci sono tutte le condizioni per potere parlar di Mottaball.