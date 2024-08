Nico Gonzalez-Fiorentina, post dopo l'addio: "Non potevo restare in silenzio..."

Nico Gonzalez è ufficialmente un giocatore della Juventus da lunedì 26 agosto. L'esterno è arrivato dalla Fiorentina dopo una lunga trattativa in cui Giuntoli ha spinto per arrivare all'argentino e consegnarlo a Thiago Motta in questa sessione di mercato. Un giocatore funzionale al modo di giocare del tecnico italo-brasiliano che fa degli esterni un suo punto di forza come ha dimostrato in queste prime due uscite. Non a caso a segnare le prime reti sono stati Mbangula e Weah contro il Como, con l'esterno belga bravo anche nella gara contro il Verona (assist e rigore procurato). In attesa di iniziare i primi allenamenti con i bianconeri, Gonzalez si è voluto prendere un attimo di tempo per scrivere un messaggio e salutare Firenze e la Fiorentina.

Nico Gonzalez, il messaggio alla Fiorentina Nico Gonzalez ha voluto lasciare un messaggio sui social. Un saluto alla città, alla Fiorentina e ai suoi tifosi: "Buongiorno, sto partendo ma non potevo farlo in silenzio, voglio dirvi che in questa città sono stato felice. Ho apprezzato ogni angolo di Firenze. La gratitudine delle persone, la loro gentilezza, mi hanno fatto sentire uno in più. In qualsiasi professione o lavoro si cerca di dare il massimo per continuare a crescere e questa è stata la decisione che ho preso. Nuove sfide mi aspettano ma senza dimenticare il percorso e lo farò, in questa storia triennale ho dato il massimo per portare la Fiorentina il più lontano possibile, siamo stati molto vicini a diversi traguardi".

Il messaggio continua: "Me ne vado in pace con un misto di sentimenti. La gioia di continuare a progredire nella mia carriera, la tristezza di lasciarmi alle spalle questa società e la sua incredibile città. Grazie a tutti i miei compagni di squadra, allo staff medico, allo staff tecnico, ai dirigenti e a tutti coloro che sono vicini alla squadra. Ai tifosi che non dimenticherò mai e dite loro che in un modo o nell'altro tornerò sempre!".

