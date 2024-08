Koopmeiners manda in delirio i tifosi della Juventus: che bolgia!

Poi oggi pomeriggio si sposterà in sede per firmare il contratto che lo legherà al club torinese per i prossimi cinque anni a 3,5 milioni a stagione più bonus. Dagli occhi ricolmi di gioia e speranza dei più piccoli, alla voglia di rivalsa dei più grandi: tanta la felicità dei tifosi bianconeri accorsi di fronte all'Allianz Stadium per accogliere con tutto l’amore possibile l’arrivo del giocatore ex Atalanta.