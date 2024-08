Serie A, gli arbitri: Juve-Roma a Guida, Inter-Atalanta a Marchetti

Con un comunicato da parte dell'AIA sono state rese note le designazioni arbitrali per la terza giornata del campionato di Serie A, quello prima della sosta per le nazionali. La Juventus, dopo la vittoria eterna contro il Verona , giocherà all'Allianz contro la Roma . Il match che si giocherà domenica 1 settembre alle 20:45 e sarà diretto dal fischietto di Marco Guida della sezione di Torre Annunziata: gli assistenti saranno Carbone e Perettii , mentre il quarto uomo sarà il signor Feliciani. Al VAR ci sarà Di Paolo, mentre AVAR sarà Paterna.

Guida: i precedenti Juve

Il fischietto campano ha arbitrato la Juve per ben 25 volte, quella contro la Roma sarà la 26esima, e il bilancio pende nettamente a favore dei bianconeri perché hanno perso soltanto due volte. Ben 17 sono state le vittorie, tra cui anche un precedente tra giallorossi e bianconeri del 12 gennaio 2020. Quella gara è stata giocata all'Olimpico e ha visto la Juve di Sarri trionfare per 2-1 con le reti di Demiral e Ronaldo, per i capitoli in gol Perotti. A chiudere il bilancio tra la Vecchia Signora e Guida ci sono poi sei pareggi. Discorso diverso per la Roma perché sui 32 precedenti ha trovato ben 13 sconfitte e nelle ultime nove ha vinto soltanto una volta (nel derby contro la Lazio).