Vlahovic, niente Serbia: “Non posso rispondere alla convocazione”. Il motivo

""Oggi ho informato lo staff che per motivi familiari non potrò rispondere alla chiamata del Selezionatore per i prossimi impegni della Nazionale contro Spagna e Danimarca" - con questo messaggio pubblicato nelle story Instagram, Vlahovic ha informato che non potrà prendere parte alle prossime gara della Serbia. L'attaccante della Juventus non andrà in ritiro con il resto dei compagni e non prenderà parte alle sfide in programma il 5 settembre contro la Roja e l'8 contro gli scandinavi.