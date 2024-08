Koopmeiners, voglia di Juve! Cosa gli ha detto Motta e il siparietto con Vlahovic

Dopo una lunga attesa, con una trattativa durata tutta l'estate, Teun Koopmeiners ha finalmente vissuto la sua prima giornata da calciatore della Juventus tra visite mediche e firma del contratto . Delle ore registrate dal profilo ufficiale del club bianconero, che ha pubblicato tutti i retroscena del primo giorno dell'olandese a Torino per un trasferimento che è stato molto atteso non solo tra i tifosi, ma anche tra diversi calciatori...

Koopmeiners-Juve, i retroscena del primo giorno in bianconero

"Finalmente" è stata la parola più utilizzata all'interno della Continassa per Teun Koopmeiners nel suo primo giorno alla Juventus. Il primo ad accoglierlo è infatti stato Cristiano Giuntoli, che lo ha fortemente voluto per tutti questi mesi. Nel dialogo con il direttore sportivo bianconero l'ex Atalanta ha mostrato tutte le sue emozioni per questo trasferimento: "Finalmente, sono molto felice". Il centrocampista ha quindi salutato alcuni dei suoi nuovi compagni, tra cui Weston McKennie, che ha fatto delle osservazioni sul suo stile: "Di solito ti vesti così? Ne abbiamo preso un altro. Non è male, hai uno stile italiano che piacerà a tutti qui. Poi ti adatterai allo stile dei tuoi vicini di spogliatoio. Magari qualche volta puoi vestirti più da americano, sarebbe bello".