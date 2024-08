Vlahovic-Nico Gonzalez, intesa da Juve. Motta sorride, Koopmeiners già brilla!

Tanta felicità e voglia di "fare una grande stagione": Thiago Motta ha accolto Koopmeiners con il sorriso. Ora lo ha potuto osservare anche in campo e ha già messo in mostra belle giocate, nel primo allenamento insieme agli ultimi acquisti Nico Gonzalez e Conceicao. E l'allenatore bianconero, in vista del match contro la Roma, vuole continuare a plasmare la squadra con le sue idee. In attesa dell'esito della trattiva riguardo Sancho, intanto il tecnico può studiare qualche nuova soluzione alle spalle di Dusan Vlahovic.