Motta, pioggia di gol per la Juve: ci pensa Koop. Rigori, non solo Vlahovic

Giocatori nessuno dei quali, peraltro, è una prima punta, e tra i quali il secondo e il terzo miglior marcatore, Koopmeiners e Douglas Luiz, sono centrocampisti nel senso più completo e totale del termine, capaci di giocare alle spalle del centravanti come davanti ai centrali difensivi. Giocatori che vanno a colmare una lacuna, la mancanza di centrocampisti incisivi in fase realizzativa, che affligge la Juventus da anni. Importa relativamente, poi, se Koopmeiners - ma il discorso vale per tutti - segnerà qualche gol in meno o in più dei 15 realizzati nella passata stagione: conta che la squadra bianconera sia stata rinforzata con tanti giocatori dallo spiccato feeling con il gol e conteranno i traguardi che i loro gol permetteranno di tagliare.

Vlahovic e il rigorista Juve

A proposito di conti, a rendere troppo semplicistica l’idea di aspettarsi altri 57 gol dai sei nuovi acquisti citati, c’è anche il fatto che alcuni di loro una parte delle proprie reti le hanno realizzate su rigore: 5 Douglas Luiz, 3 Koopmeiners, 2 Nico Gonzalez. Difficile, per non dire impossibile, che tutti abbiano anche in questa stagione le stesse opportunità di andare al tiro dal dischetto, tenuto conto per giunta che la Juventus ha già un rigorista, Dusan Vlahovic. È un altro, però, il motivo per cui il dato delle reti su rigore è molto importante: ovvero perché certifica come la Juventus abbia non solo acquistato diversi giocatori molto incisivi in fase realizzativa, ma anche come abbia allargato il proprio parco rigoristi. E questo potrebbe fare la differenza nelle situazioni in cui a decidere l’esito di una partita dovessero essere proprio i tiri dal dischetto: cosa che potrebbe succedere nella seconda fase della Champions (o nello spareggio per accedervi), nella seconda fase del Mondiale per club, in Supercoppa italiana e in Coppa Italia.