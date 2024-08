Arianna Caruso: “Con Canzi è una Juve bella e pure divertente”

VINOVO - In un’estate di grandi cambiamenti, lei è rimasta esattamente dov’era. Punto (sempre più) fermo della Juventus Women , certezza del centrocampo, protagonista indiscussa anche oltre lo spogliatoio. A soli 24 anni, infatti, Arianna Caruso è già diventata la giocatrice con più presenze nella storia bianconera. E adesso non vede l’ora di iniziare questa nuova stagione. E di tornare a vincere.

Arianna Caruso, domani inizia il vostro campionato. Che Juve ci dobbiamo aspettare?

«Nell’ultima stagione, oltre a qualche risultato, ci è mancata anche la capacità di esprimere un bel gioco: ecco, quest’anno sarà una Juve bella da vedere, che farà divertire».

Il tecnico Canzi ha portato una vera e propria rivoluzione innanzitutto tattica: questo 3-4-3 è un sistema che esalta le sue caratteristiche?

«Giocando con un centrocampo a due non partirò mai molto avanzata, anche se il tecnico mi richiede entrambe le fasi e io cercherò di interpretarle al meglio, provando quindi anche a essere efficace in avanti».

Cosa più di tutto l’ha convinta di lui?

«Oltre a essere molto diretto, mi ha colpito il suo metodo completamente nuovo, mai visto prima qui. Penso per esempio al modo di affrontare la fase difensiva, più propositivo. Poi certo siamo all’inizio e quindi sono ancora tante le cose che dobbiamo apprendere».

Durante la pre-season l’abbiamo vista indossare spesso la fascia di capitano: che tipo di emozione e anche di responsabilità è stata?

«Quella fascia ha un peso importante, sono molto orgogliosa e felice di questa responsabilità che ho cercato di vivere al meglio, provando a trasmettere alle mie compagne le mie emozioni e mettendomi a disposizione fuori e dentro il campo».

D’altronde, in questi anni lei hai potuto vedere da vicino come si muove il capitano per antonomasia, Gama: che cosa più di tutto ha imparato da lei?

«La professionalità che dimostra ogni giorno da otto anni a questa parte. É un vero leader. Ma in questa squadra ci sono anche altre compagne di grande esperienza che hanno indossato questa fascia, Salvai, Rosucci, Bonansea e Boattin seppur giovanissima, che mi hanno trasmesso tantissimo».

Il vostro pre campionato ha trasmesso sensazioni ottime anche dal punto di vista di coesione del gruppo: abbiamo visto bene?

«Benissimo! Siamo davvero un bel gruppo. La base solida è rimasta e tutti i nuovi innesti si sono integrati in fretta e hanno dimostrato di aver voglia di far bene, da subito».

Si è notato in particolare durante la tournée americana, grazie ai video che avete condiviso sui social. A proposito, lei non manca mai, gli scherzi portavano quasi tutti la sua firma: qual è stata la compagna più divertente a cui farli?

«Dico Cantore, ma perché la conosco bene e so come spaventarla. Anche perché lei si spaventa per tutto! E aggiungo che ho già messo nel mirino una nuova preda: Kullberg deve fare attenzione!».

Ci aiuti a conoscere un po’ i volti nuovi: chi sarà una gran bella sorpresa?

«Non è un volto nuovo in senso assoluto, ma dico Beccari: l’ho ritrovata molto cresciuta sotto tutti i punti di vista. E poi abbiamo una scommessa, deve andare in doppia cifra. E sono certa che farà di tutto per riuscirci».

E chi si è integrata più velocemente nelle dinamiche di gruppo?

«A differenza di un’apparente timidezza, Krumbiegel e Kullberg hanno cantato in italiano al consueto rito di iniziazione… non ce lo aspettavamo, è stata una bella scoperta!».

Come Lehmann?

«Esatto. Sul campo lavora duramente come tutte noi e fuori è una ragazza normalissima e sempre molto disponibile».

Il vostro campionato comincia con l’obiettivo scudetto?

«Siamo la Juve, siamo qui per vincere. Ma siamo anche coscienti che tante squadre si sono rinforzate, penso a Inter, Milan e Fiorentina. La Roma è favorita, ma adesso tutto riparte da zero».

E poi c’è la Champions. Il round 2 di qualificazione a metà settembre sarà tosto, ma quanta voglia di rivalsa c’è dopo essere rimaste fuori dai gironi lo scorso anno?

«C’è tantissima voglia di rivalsa, non vedo l’ora di poter giocare le partite del girone… sappiamo che il sorteggio ci consegnerà un’avversaria tosta e superiore a noi nel ranking. Certi nomi fanno “paura”, ma noi siamo consapevoli della nostra forza e possiamo giocarcela con tutti».