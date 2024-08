Koopmeiners, ora stupisci la Juve: il regalo Olanda e il programma di Motta

Koopmeiners, il 'regalo' dell'Olanda

Il ct degli orange Ronald Koeman ha infatti escluso il neo bianconero dalle sfide di Nations League contro Bosnia ed Erzegovina e Germania visto il ritardo di condizione. Le prossime due settimane Koopmeiners le potrà quindi dedicare interamente alla Juventus per presentarsi tirato a lucido alla ripresa del campionato, con la sfida all’Empoli in trasferta e poi il big match con il Napoli allo Stadium. Ma l’olandese non sarà solo alla Continassa: anche altri big resteranno a Torino, come Douglas Luiz e Bremer, non convocati dal Brasile (a differenza di Danilo), come Dusan Vlahovic, che ha rinunciato alla chiamata della Serbia per motivi familiari, come Francisco Conceiçao, che il ct del Portogallo Roberto Martinez non ha convocato dopo averlo fatto esordire all’Europeo. Dei nuovi arrivati soltanto Nico Gonzalez lascerà Torino per unirsi all’Argentina, impeganta nelle gare di qualificazioni ai Mondiali 2026.