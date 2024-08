Motta: "Kostic, Arthur e Djalò sono della Juve. De Rossi? Non dimentico..."

"Sempre grato a De Rossi"

A Motta viene chiesto un giudizio su Daniele De Rossi, che troverà da avversario dopo essere stati compagni nell'Italia di Cesare Prandelli: "Daniele l'anno scorso è subentrato in un momento difficile facendo una parte di stagione di altissimo livello. L'ho conosciuto in Nazionale, la cosa che mi è sempre piaciuta di lui è che affronta le situazioni come reputa più opportuno, anche andando incontro ad opinioni diverse. Come quando giocavo con l'Italia e mi diedero la 10: lui, andando incontro ad opinioni differenti ha dato il suo giudizio in quel momento. Poteva anche pensarlo e non dirlo, invece l'ha detto: gli sono riconoscente e grato, in un momento di difficoltà ha difeso un suo compagno". Un concetto, quello della riconoscenza per il collega, che ha espresso anche ai microfoni di Sky Sport: "Non dimenticherò mai quello che ha fatto in quel periodo che non era facile per me. Non lo dimenticherà mai".