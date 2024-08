Juve, dall'Inter al Manchester City: gli incroci tra Serie A e Champions League

Dopo alcuni giorni di attesa, la Uefa ha reso noto il calendario per la fase a gironi di Champions League . La Juventus di Thiago Motta sarà impegnata in otto confronti, tra cui la super sfida contro il Manchester City di Pep Guardiola. Un nuovo format affascinante, ma sicuramente più difficile ed impegnativo da conciliare con i campionati nazionali. Andiamo quindi a scoprire tutti gli incroci più interessanti del club bianconero tra Serie A e Champions League.

La Champions League della Juventus inizierà ufficialmente martedì 17 settembre all'Allianz Stadium contro i campioni d'Olanda del Psv . Una sfida che arriverà tra l'impegno ad Empoli ed il big match casalingo contro il Napoli . Un incrocio non troppo fortunato, visto che la squadra di Antonio Conte non partecipa alle coppe europee e potrà preparare al meglio la gara. Si prosegue poi con il trittico di partite che vedrà i bianconeri affrontare consecutivamete con Genoa, Red Bull Lipsia e Cagliari .

Inter-Juve, gli incroci che portano al derby d'Italia

Subito dopo la pausa nazionali prevista a metà ottobre, si aprirà un periodo molto impegnativo per la squadra di Thiago Motta. I bianconeri ospiteranno infatti Lazio e Stoccarda, per poi affrontare l'Inter nel derby d'Italia a San Siro. Prima di questa sfida i nerazzurri scenderanno invece in campo contro lo Young Boys. Il 2024 si concluderà quindi con le sfide contro Lille, Aston Villa e Manchester City, intervallate dal derby contro il Torino, Milan e Bologna. A differenze del solito poi la fase a gironi della Champions League si concluderà solo a gennaio, con le ultime due partite dei bianconeri contro Club Brugge e Benfica tra Milan, Napoli ed Empoli.

