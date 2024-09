Diretta Juventus-Roma ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Juve di Thiago Motta torna in campo. Dopo l'esordio vincente allo Stadium contro il Como e la felice trasferta di Verona, i bianconeri possono vantare 6 punti in classifica, 6 gol fatti e 0 gol subiti. Un bilancio che ha restituito ai tifosi entusiasmo e alte aspettative per la stagione. Oltre i risultati, il tecnico ha convinto sul fronte del gioco, dell'atteggiamento e della fiducia ai giovani talenti che non hanno perso tempo a ripagarla. Alla 3ª giornata infatti, a rappresentare questa nuova Juve non sono soltanto Vlahovic e Yildiz, ma anche Mbangula e Savona, a dimostrazione che un cambiamento c'è stato, e non solo con la complicità dell'ottimo mercato condotto da Giuntoli. Dall'altra parte del campo, Motta ritroverà l'ex compagno in Nazionale Daniele De Rossi. La sua Roma è reduce dal ko interno contro l'Empoli (2-1) e dal pareggio a reti inviolate nel match d'esordio contro il Cagliari. Un avvio di stagione sottotono dunque, che mette ora entrambe le formazioni davanti al primo importante test del campionato. La sfida dello Stadium vedrà inoltre il ritorno a Torino degli ex bianconeri Dybala e Soulé.