Motta, i convocati per Juve-Roma: la lista è un ulteriore indizio mercato

Saranno 21 i giocatori convocati da Thiago Motta per il posticipo serale della terza giornata del campionato di Serie A che vede la Juventus affrontare la Roma allo Stadium. Arrivata dunque la prima chiamata per i tre nuovi colpi di Giuntoli: Koopmeiners, Conceicao e Nico Gonzalez partiranno probabilmente dalla panchina. Ancora fuori dai convocati Kostic, Arthur e Djalo che sono stati al centro del mercato in uscita ma senza riuscire ancora a cambiare casacca: è ormai palese che i tre giocatori sono fuori dal progetto dell'ex tecnico del Bologna nonostante le parole di ieri in conferenza stampa. Fermi ancora ai box Thuram, Weah, Milik e Adzic, alle prese con problemi fisici.