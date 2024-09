Juve, sarà un gennaio d'inferno: Champions e big match, 14 giorni decisivi!

TORINO - La Juventus ritrova l’adrenalina delle notti di Champions League dopo un anno trascorso a vedere le sfide europee davanti alla tv. Ma i big match hanno la capacità di attrarre altri super duelli così l’autunno e l’inverno bianconero si preannunciano carichi di intrecci insidiosi perché, accanto a una partita europea, c’è (quasi) sempre anche una sfida pericolosa per il campionato. Con fatiche e rischi raddoppiati, anche se Cristiano Giuntoli ha consegnato a Thiago Motta una rosa con almeno due giocatori per ogni ruolo proprio per garantire valide alternative e turnazioni così da far fronte ai tanti impegni che la Juventus deve affrontare. Calendario alla mano , l’esordio in Champions, martedì 17 settembre allo Stadium, contro il Psv Eindhoven precede di qualche giorno Juventus-Napoli, gara sempre ad alta intensità emotiva vuoi per il ritorno di Antonio Conte a Torino vuoi per la rivalità tra le tifoserie.

Juve: un gennaio incandescente

Prima di Juventus-Stoccarda, in programma il 22 ottobre, Vlahovic e compagni aspetteranno la Lazio allo Stadium e dopo andranno a San Siro, ospiti dell’Inter nel derby d’Italia nel quale i bianconeri vorranno dimostrare ai rivali di esserci nella corsa scudetto. Dopo la trasferta francese a Lille (il 5 novembre) ecco il derby della Mole, in casa, che annida sempre pericoli, tanto più dopo la partenza arrembante dei cugini granata in campionato. E dopo la pausa nazionali di novembre, il week end di Milan-Juventus precede l’ostica trasferta a Birmingham, il 27, nell’affascinante Villa Park, casa dell’Aston Villa di Unay Emery, il santone spagnolo che vanta una straordinaria esperienza e che due anni fa ha eliminato la Juventus con il Villarreal negli ottavi di Champions. Ma è a fine gennaio che la fase a girone unico di Champions si chiude con il botto per la Juventus che va a trovare il Toro, poi Milan (in casa), Bruges, Napoli e Benfica (in casa) racchiuse in poco più di due settimane in modo da rendere incandescente sia l’accesso agli ottavi (diretto o con il turno di playoff) sia la corsa in Serie A.