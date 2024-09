Del Piero: "La Juventus deve essere la Ferrari! Roma, Inter e Psv..."

Formula 1, Del Piero su Verstappen

Del Piero prima della gara ha dribblato con ironia una domanda sulle strategie da attuare in pista: "La strategia adesso è trovare un posto fresco, che è veramente difficile, prendere qualcosina da bere e godersi lo spettacolo". Una risposta seria e concreta è invece arrivata sulla situazione di Max Verstappen, partito dalla settima posizione e in un momento non proprio d'oro: "Credo che lui, come tutti i piloti, si sia disegnato in testa lo scenario di cosa può accadere in pista. Devi fare dei piani, e questo lo fai in settimana, imparando a gestire situazioni impreviste, e dunque improvvisando. Anche se effettivamente non so in Formula 1 quanto si possa improvvisare (ride, ndr). Ogni tanto sembra facciano delle cose non previste, che non sia tutto perfettamente in linea. Quindi avere questa abilità: gestire situazioni differenti da quelle pianificate col team e che la gara ti offre".