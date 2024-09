Motta: "Vlahovic? Serve precisione da tutti". Poi su Conceicao e Gonzalez...

A Dazn è continuata l'analisi di Thiago Motta: "Ancora non abbiamo preso gol, bisogna però alzare livello e precisione. in certi momenti molto frenetici e perdere palloni contro questa Roma può far diventare le cose difficili. A tratti meglio noi e a tratti meglio loro. oggi dovevamo insistere e avere la tranquillità per capire il momento di cambiare ritmo, una sovrapposizione, un attacco alla profondità. Questi sono aspetti che con giocatori di qualità possiamo migliorare. E' chiaro che contro questa Roma non era facile giocare tra le linee, ma con pazienza si possono aprire per dare il colpo giusto. oggi ci è mancato questo, ma non rimprovero niente perché abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra".

Thiago Motta su Vlahovic, Nico Gonzalez e Conceicao

Torna sul suo numero 9: "Vlahovic lo vedo bene, è il nostro prima difensore che cerca sempre di aiutare la squadra. Farà gol, non li farà, non vedo solo questo ma tante altre cose che sa fare bene. Sono molto contento di quello che sta dimostrando, è un leader positivo e deve continuare così. La squadra lo aiuterà". Come? Motta risponde: "Alimentando l'attaccante in maniera ideale per concludere l'azione. Nel primo tempo ci siamo abbassati tantissimo e avevamo tanti metri per andare a fare male. Nel secondo tempo eravamo più alti e potevamo attaccare. Dobbiamo mettere gli attaccanti nelle condizioni migliori per finire l'azione. Possiamo migliorare con la qualità che abbiamo nel gruppo".". Poi sui nuovi acquisti conclude: "Nico Gonzalez lo vedo anche all'esterno, ci ha giocato tanto. Abbiamo la fortuna di avere giocatori con tante caratteristiche. Durante la stagione dipenderà dalla loro e dagli avversari, noi faremo sempre il massimo. Conceicao è entrato molto bene, ha fatto pochi allenamenti ma fatti bene. in fase offensiva gli piace il dribbling, ha la qualità per sapere che nei momenti che abbiamo la palla è importante. In fase difensiva è attento e ci aiuterà in questa stagione. Doulgas Luiz è entrato molto bene come gli altri. Ha fatto una partita di livello. Ha giocato trenta minuti e quelli che hanno iniziato hanno fatto molto bene".