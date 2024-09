Del Piero sicuro: "Motta parte per vincere lo Scudetto, alla Juve è così"

Al triplice fischio, dagli studi di Sky, l'ex capitano dei bianconeri, Alessandro Del Piero , ha commentato: "La Juventus è un'altra cosa. Non possiamo parlare di cicli. Pirlo è entrato in una squadra e doveva vincere lo scudetto, così come Sarri e Allegri. È un destino che è così. Poi ci si accontenta perché economicamente le squadre, parliamoci chiaro, devono rientrare tra le prime quattro per avere i soldi della Champions. Non importa se sei al primo o all'ultimo anno di carriera, quando arrivi alla Juve ci sono delle dinamiche di un certo tipo. La Juve, come il Milan, è la più giustificata perché ha cambiato tanto, cambiato allenatore, arriva da un momento particolare. Avere già 7 punti in classifica ci sta, vuole dire che hai già fatto meglio anche di altre. Servirà un’evoluzione in modo che la Juve possa poi giocare come vuole Motta".

Del Piero: "Inter favorita". Su Dybala...

La leggenda juventina vede ancora l'Inter favorita: "Quelli che hanno preso i nerazzurri sono giocatori diversi. Zielinski è come se fosse un italiano, essendo stato qui da tanto tempo. Taremi è un giocatore molto esperto. Rispetto ai difensori e ai centrocampisti, l’attaccante può sbagliare qualche partita. Tutto quello che emerge è che l’Inter non abbia cambiato nulla. Anche se gioca male, la squadra nerazzurra vince 3-0. Per questo si merita di essere considerata la favorita, sia per quanto visto nello scorso anno che per quanto fatto sul mercato". Del Piero parla poi anche di Paulo Dybala: "Nessuno accetta di stare in panchina, a meno che uno ha quaranta anni e decide di stare in un posto così. Non certo lui. Però può far parte di una stagione lunga, di un periodo che a livello psicologico, questa decisione comunque ti assorbe tanto, quindi ci sta un po' questo momento. Poi adesso c'è la sosta che secondo me servirà a lui sia di desta che di gamba, come all'allenatore e alla squadra per ristabilire certi parametri e situazioni".

