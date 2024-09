Bremer: "Juve, è solo l'inizio. Difesa a 4? Ho sentito una ca***ta..."

"Nel primo tempo è stata una partita molto bloccata, volevamo vincere ma c'è stato tanto equilibrio. Dobbiamo lavorare per renderci maggiormente pericolosi contro una squadra che difende più bassa, abbiamo creato qualcosa in più nel secondo tempo ma non è bastato. Siamo solo all’inizio del nostro percorso, non abbiamo preso gol in queste tre partite che è un qualcosa di decisamente buono però dobbiamo migliorare lavorando quotidianamente". Sono le parole di Bremer, riportate dal sito della Juventus, dopo la sfida di campionato tra i bianconeri e la Roma. "In difesa non abbiamo concesso niente. Qualcuno ha detto che soffrivo la difesa a 4? Ho sentito anche questo. Secondo me è una ca***ta. Con la squadra equilibrata c’è ordine e quando c’è ordine va tutto bene. E con Motta c’è ordine. dimostrerò che riuscirò a giocare anche con la difesa a 4. Partita un po' bloccata, loro erano talmente bassi che quando è così deve uscire più qualità individuale. Sono arrivati tanti ragazzi nuovi, l'obiettivo è sempre lo stesso: avere ambizioni. Siamo ragazzi giovani e abbiamo vinto poco, questo ci dà fame" ha poi spiegato ai microfoni di Mediaset.